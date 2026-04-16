A nova regra da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos proibiu o acesso aos nomes dos doadores devido à proteção de dados. A entidade justifica a decisão com um parecer e pede intervenção legislativa face a conflitos entre transparência e proteção de dados.
opinião
Nuno Artur Silva e Ana Pedrosa Augusto
Financiamento dos partidos entra numa fase oculta
Deixou de ser possível saber o nome de quem faz donativos para partidos e campanhas.
A nova regra da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos proibiu o acesso aos nomes dos doadores devido à proteção de dados. A entidade justifica a decisão com um parecer e pede intervenção legislativa face a conflitos entre transparência e proteção de dados.