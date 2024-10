Alexandra Leitão diz que nova proposta do PS é "difícil de recusar"

Alexandra Leitão reconhece o avanço significativo na proposta de Governo ao nível do IRS Jovem, mas discorda da duração da medida tal como prevista pelo Governo.



Já em relação ao IRC, a líder parlamentar do PS entende que deve haver deduções seletivas para empresas que invistam e que aumentem salários, em vez de uma descida transversal.



As alternativas apresentadas pelo PS são as seguintes: o Governo pode descer 1% do IRC, aceitando-se a descida transversal neste Orçamento, e promove as restantes descidas através do crédito fiscal extraordinário ao investimento.



Pode, por outro lado, implementar desde já a solução de crédito fiscal extraordinário ao investimento. Eventuais descidas subsequentes do IRC seriam viabilizadas pelo Governo sem contar com o PS.



Diz que este é um passo de "aproximação" e "manifestação de empenho" por parte do PS, ao alterar uma das linhas vermelhas que tinha traçado.



"Uma recusa desta contraproposta é claramente sinal de que o Governo não tem grande interesse em ir mais além nas negociações", aponta Alexandra Leitão.