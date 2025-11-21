Aprovada proposta para que quota de mercado dos genéricos atinja 55%

"Em 2026, o Governo reforça as medidas de incentivo à utilização, em ambulatório, dos medicamentos genéricos, com vista a aumentar a sua quota de mercado, em unidades, para, pelo menos, 55%", aponta a proposta conjunta do PSD e CDS-PP, que foi hoje aprovada no segundo dia de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

De acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Infarmed, referentes a 2024, a quota de utilização de medicamentos genéricos em meio ambulatório atingiu os 52,2%, isto é, um aumento de um ponto percentual face a 2023, e um novo máximo.

Já em meio hospitalar, "a quota média de utilização de medicamentos biossimilares atingiu os 82% em 2024, o maior valor anual registado", adianta o regulador do medicamento.