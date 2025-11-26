Aprovadas propostas do Chega para construção de autoestradas

Na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), foi aprovada uma proposta do Chega para que, no primeiro semestre de 2026, o Governo, em articulação com a Infraestruturas de Portugal e os municípios de Viseu, Tondela, Santa Comba Dão, Penacova e Coimbra, defina e promova os "processos concursais visando a urgente construção do IP3, com perfil de autoestrada, entre Santa Comba Dão e Coimbra".

Os deputados deram também `luz verde` a uma medida do Chega que dita que, "durante o ano de 2026, o Governo, em articulação com as Infraestruturas de Portugal, dá início à construção do IC31 em perfil de autoestrada entre Alcains/Castelo Branco e Termas de Monfortinho".

Além disso, foi ainda validada uma proposta para o lançamento do concurso público internacional para construção do IC6 entre Tábua e o nó de Folhadosa, no concelho de Seia, durante o próximo ano.