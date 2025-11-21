Aprovado reforço de 300 mil euros para registo eletrónico de animais de companhia

Na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), foi aprovada apenas uma subalínea de uma proposta do PS, sobre os centros de recolha oficial de animais e a campanha nacional de esterilização e promoção do bem-estar animal.

O ponto que recebeu `luz verde` no parlamento determina um montante de 300.000 euros para o reforço das verbas destinadas ao registo eletrónico de animais de companhia.

Este ponto foi aprovado com os votos contra do PSD e CDS-PP, abstenção da Iniciativa Liberal e a favor das restantes bancadas.