Carneiro propõe usar "gato escondido" para aumento permanente de pensões mais baixas

No discurso de encerramento das Jornadas Parlamentares do PS, em Penafiel, distrito do Porto, José Luís Carneiro acusou o Governo de uma "falha sistemática" na previsão do saldo da Segurança Social, um "gato escondido com rabo de fora" no Orçamento do Estado, que estimou em mil milhões de euros.

"Se fizermos o esforço, com boa vontade, de acreditarmos nas contas do Governo, então é caso para dizer que, no mínimo, há um `gato escondido com o rabo de fora`. É mesmo um gato bastante significativo, com cerca de mil milhões de euros", disse, considerando que este está "na falha sistemática com que o Governo prevê o saldo da Segurança Social do ano anterior".

O líder do PS adiantou assim uma das propostas de alteração para a especialidade que se concretizará "se o saldo aprovado e que venha a ser demonstrado da Segurança Social deste ano for superior ao que está no Orçamento do Estado" para 2026.

A proposta consistirá em aplicar "essa diferença, até ao limite dos 400 milhões de euros", no "aumento estrutural das pensões mais baixas, transformando em permanente o suplemento extraordinário atribuído para este ano", anunciou.

As contas apresentadas por José Luís Carneiro apontam para que, na execução do Orçamento do Estado para 2025, até agosto deste ano, já havia "um saldo da Segurança Social em mais 1.069 milhões de euros do que aquilo que foi executado em 2024".

"Mas no Orçamento do Estado apresentado para 2026, o Governo prevê, em contabilidade pública, apenas um saldo de mais 99 milhões de euros, ou seja, cerca de 1.000 milhões de euros a menos que o executado até agosto", apontou.