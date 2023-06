10 de Junho. Presidente elogia Douro como inspiração ao país

O presidente fez no seu discurso uma aparente crítica a João Galamba. Marcelo Rebelo de Sousa disse que é preciso cortar os ramos mortos que atingem a árvore toda. Num discurso sobre os problemas do país, o presidente lamentou a pobreza, a desigualdade e as contas certas, quando são maus os serviços de saúde e pouca a segurança social.