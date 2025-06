10 de Junho. "Somos portugueses porque somos universais", vinca Marcelo Rebelo de Sousa

A Cerimónia Militar Comemorativa do Dia de Portugal tem início marcado para 11h00. Vai decorrer na Avenida dos Descobrimentos, em Lagos, onde discursarão o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e a presidente da comissão organizadora, a escritora Lídia Jorge.

Estas são as segundas cerimónias comemorativas do 10 de Junho com Luís Montenegro como primeiro-ministro e têm lugar após a tomada de posse do XXV Governo Constitucional, concretizada no final da semana passada.



Foi Marcelo Rebelo de Sousa quem implementou as atuais comemorações duplas do 10 de Junho - em Portugal e junto de comunidades portuguesas no estrangeiro. O modelo foi posto em prática e partir de 2016, em articulação com o então primeiro-ministro socialista, António Costa.No domingo, antes da final da Liga das Nações em Munique, que ditou o triunfo da seleção portuguesa diante de Espanha, Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro celebraram antecipadamente o Dia de Portugal com a comunidade portuguesa em Estugarda. Iniciativa que não constava do programa original.As comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas em Lagos começaram ao início da tarde de segunda-feira com o içar da bandeira nacional na Praça do Infante D. Henrique, na presença do chefe de Estado.O presidente alertou para a necessidade de reforma do Estado, nomeadamente nas áreas da digitalização e da redução de burocracias. Marcelo Rebelo de Sousa avisou que o Plano de Recuperação e Resiliência "está a patinar" precisamente devido a estes entraves.