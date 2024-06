1.º ciclo é o mais afetado pela falta de professores

A coordenadora nacional da FENPROF para o 1º ciclo, Cátia Domingues, dá o exemplo de uma turma do 4º ano que não teve professor durante todo o ano letivo, isto no agrupamento onde dá aulas.

De acordo com um inquérito da FENPROF, os professores do 1º ciclo têm uma carga letiva que é superior ao que acontece nos outros ciclos e faz o retrato de uma profissão envelhecida.





O inquérito mostra, ainda, um descontentamento generalizado com a grande dimensão das turmas, com mais alunos com necessidades educativas especiais do que a lei refere. Para além, de não haver apoios para alunos que não têm o português como língua materna.