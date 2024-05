1.º de Maio. CGTP acusa novo Governo de não querer ajudar os trabalhadores

Começando a intervenção na capital com os direitos reprimidos dos palestinianos,. “Paz sim, guerra não!”, exclamou o líder da CGTP.. Com um novo Governo em funções, os trabalhadores vão continuar a sentir várias dificuldades.“Não nos enganemos. O futuro não se avizinha fácil para os trabalhadores, para os jovens, para os reformados”.. O líder da CGTP acusou o antigo Executivo PS de ter perpetuado a política contra os trabalhadores e afirmou que o novo Governo vai continuar a não respeitar os direitos dos trabalhadores.

“A quem governa o país apenas interessam os interesses dos patrões. Conhecemos bem o Governo PSD/CDS. Conhecemos o seu passado e os seus objetivos para o futuro. Conhecemos bem o Programa de Governo e o que ele comporta. Comporta mais exploração, mais precariedade e menos salário”.

O líder da CGTP apontou que o aumento do salário médio que o novo Governo prometeu não interessa aos trabalhadores mas sim a outros.

Tiago Oliveira lembrou também que Portugal é o segundo país da União Europeia com maior número de vínculos precários e acusou o Governo atual de não querer resolver a “chaga social”.



UGT diz que país não pode começar do "zero"

. O líder da UGT diz que a obrigação da central sindical é para com o governo do país e não com uma cor partidária."É o Governo de Portugal que está sentado à mesa da Concertação Social. Não podemos aceitar que a cada novo Governo se vá partir do zero".

Mário Mourão pediu vontade para "mudar" e para fazer novas propostas para o futuro.



Partidos de esquerda pedem aumento dos salários





Presentes nas celebrações do Dia do Trabalhador em Lisboa,“Queremos menos tempo de trabalho, melhores salários e condições mais estáveis de vida, porque no fim é só isso que procuramos para ter uma vida melhor e um futuro melhor. O país torna-se mais forte, cresce mais, é mais igual, se for capaz de pagar melhores salários, dar melhores condições de trabalho, dar mais estabilidade no emprego e também menos horas de trabalho”.“Era bom que o Governo, de uma vez por todas, cumprisse as promessas que fez a vários setores profissionais e deixasse de se submeter aos interesses de outros, nomeadamente Bruxelas, e se submetesse aos interesses da maioria”, declarou Paulo Raimundo.Já oe de como o mesmo é estrutural para criar sociedades mais justas, garantindo que na agenda europeia o tema estará em destaque.“Aquilo que a Europa assumiu e que Portugal traduziu para as suas metas nacionais em relação à taxa de emprego, em relação à taxa de população adulta a fazer formação que permita lidar com os novos desafios do mundo do trabalho, em relação à diminuição da pobreza, são desafios que não são só para ficar no papel”.