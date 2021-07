45 anos de poder local: A cooperação intermunicipal

A interajuda entre municípios traz várias vantagens. Exemplo disso é o que se passa na Lezíria do Tejo: A comunidade intermunicipal conta com 11 concelhos, nem todos têm as mesmas características, mas a união ajuda cada uma das autarquias. E quem mais beneficia são os cidadãos. A reportagem é de Paula Veran.

Patrícia Silva é Professora do departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território, da Universidade de Aveiro. Para esta professora, este exemplo da Lezíria do Tejo é uma excelente forma de provar como municípios com diferentes dimensões e realidades distintas podem e devem unir-se, porque assim ganham escala, conseguem preços mais competitivos e quem ganha são os cidadãos. Esta investigadora em governança, acredita que a gestão de resíduos, a água, a gestão das florestas, as escolas, os equipamentos sociais e culturais e os bombeiros, são áreas onde esta cooperação intermunicipal pode ser mais reforçada para bem de todos. A entrevista é de Cláudia Costa.