45 anos de poder local: as políticas locais de Saúde

Para o professor da universidade de Aveiro, Gonçalo Santinha, há um desequilíbrio grande no acesso aos cuidados de saúde entre o litoral e o interior, o que até se compreende dada a dimensão geográfica e populacional. Segundo um estudo que está a ser feito por Gonçalo Santinha - que é também Diretor do Mestrado em Administração e Gestão públicas – a quase totalidade da população portuguesa está a menos de 30 minutos de um centro de saúde e a menos de 60 minutos de um hospital. Para este Doutorado em Ciências sociais, o grande problema está nos constrangimentos dos acessos geográficos do território. Gonçalo Santinha diz que 80% dos municípios nacionais ainda não aceitaram a descentralização de competências na área da saúde. Em 2019, apenas 21 autarquias agarraram o desafio e 51 aceitaram-no até 2020. Os investigadores da Universidade de Aveiro estão a estudar o porquê deste padrão de comportamento. A entrevista é conduzida pela Cláudia Costa.

Grândola conta com uma população envelhecida, com poucos recursos, e escassa resposta dos serviços públicos nesta área fundamental. Este concelho Alentejano tem um centro de saúde na vila, mas não possui urgências. Em caso de necessidade, as pessoas são enviadas para Alcácer do Sal ou para o Hospital do Litoral Alentejano em Santiago do Cacém, a cerca de 30 quilómetros de Grândola. A falta de médicos, a espera interminável por uma consulta, e a inexistência de urgências, obrigam a população de Grândola a recorrer aos privados, mas só os que podem. Aos outros resta-lhes esperar. A reportagem é da Paula Veran.