45 anos de poder local: A Inovação industrial

A inovação industrial é o tema de hoje da Parceria Antena 1 / Universidade de Aveiro, que semanalmente identifica os desafios que se colocam ao poder local nos próximos 5 anos, a partir de uma base territorial delineada pelas comunidades intermunicipais e pelo crivo científico da academia nacional.O setor das duas rodas português ascendeu em 2019 ao primeiro lugar europeu na produção de bicicletas. Em 2020, mesmo em ano de pandemia, registou um crescimento de 5% nas exportações. Fomos até Águeda conhecer o trabalho da ABIMOTA, a Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins. Para o secretário-geral da associação, "é um setor que está a inovar e quer inovar mais". Segundo Gil Nadais, o poder local tem um papel importante na preparação do caminho para a chamada "mobilidade suave". A indústria estende-se de Braga a Vila Franca de Xira, mas é na zona de Águeda e concelhos vizinhos que continua a concentrar-se o maior número de empresas do setor. Incluindo a primeira fábrica no mundo a produzir quadros de bicicleta em alumínio de forma robotizada. A reportagem é de Carolina Ferreira.Para o professor associado da Universidade de Aveiro Carlos Rodrigues, Águeda teve um papel muito importante na transformação do tecido empresarial ao apostar na indústria das duas rodas, assim como o Fundão conseguiu contrariar a interioridade através da Inovação noutras áreas. Para este professor do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território, da universidade de Aveiro, os municípios são fundamentais na chamada tripla hélice da Inovação, a que se juntam as indústrias e o setor científico. O professor Carlos Rodrigues diz que as autarquias mudaram a postura passiva que tinham em relação à atividade empresarial e lembra que sem dinheiro comunitário é muito difícil fazer inovação industrial, por isso, as verbas da Europa são fundamentais. A entrevista é de Cláudia Costa.