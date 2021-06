45 anos de poder local: a valorização do Património Cultural

Alcobaça alia o património cultural, com monumentos e museus, à natureza e à gastronomia. Com o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça classificado como Património Mundial da Unesco, os saberes e conhecimentos dos monges de Cister perduram no tempo e ainda hoje são utilizados na agricultura. O grande problema é que Alcobaça tornou-se apenas num ponto de passagem para a Nazaré, para Fátima ou para a Batalha. E é isso que a região quer contrariar. A reportagem é da jornalista Paula Veran.Norberto Santos é Professor Catedrático no departamento de Geografia na Universidade de Coimbra. Os territórios mais recentes, com muita cultura tradicional, têm sido valorizados pelos municípios, de uma forma transversal, do litoral ao interior. É a convicção de Norberto Santos, que adianta que o turista hoje em dia procura a diferença nos locais que visita. Defende o investigador que o desenvolvimento do turismo em Portugal, nos últimos anos, tem permitido a valorização dos recursos endógenos, que estão a ser recuperados e a servir de atrativo turístico. Norberto Santos acredita que os visitantes procuram agora a integração e a experiência nos locais. O investigador considera que o poder local deve rentabilizar o património, através de inventários, e este património deve ser encarado como um produto no mercado. Entrevista de Luís Peixoto.