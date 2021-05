45 anos de poder local: as políticas municipais de Ambiente

Vamos conhecer um caso concreto: Em Lousada estão no terreno mais de uma dezena de projetos de valorização, sustentabilidade e educação ambiental. Dos 8 aos oitenta, no concelho todos contam para a revolução ecológica que está em curso há 4 anos e que já teve reconhecimento internacional.







Para o Professor catedrático da Universidade de Aveiro, Carlos Borrego, o exemplo de Lousada é excelente, mas não é acompanhado pela maioria dos municípios portugueses. O antigo ministro do Ambiente diz que as nossas cidades são insustentáveis, a separação de atividades é muito prejudicial e por isso defende cidades com mistura de atividades e com mais do que um centro, para facilitar o acesso das pessoas. Antes de mudar mentalidades é preciso envolver as populações nestas práticas ambientais.





O professor catedrático da Universidade de Aveiro não hesita em afirmar que a grande prioridade das autarquias para o futuro deve ser a transição climática: diminuição do consumo de combustível, espaços bem organizados e cidadãos bem informados. A Entrevista é conduzida por Cláudia Costa.



A autarquia conta com uma equipa de 14 jovens, a maioria biólogos, para transformar a paisagem mas sobretudo para mudar mentalidades, a começar desde logo pelas escolas do concelho onde trabalham a tempo inteiro 3 educadores ambientais. A aposta é também académica. Lousada é a única câmara do país que tem uma revista científica dedicada ao ambiente. A jornalista Isabel Cunha dá-nos a conhecer as melhores práticas ambientais promovidas neste concelho do Vale do Sousa.