45 anos de poder local: a gestão integrada das florestas

Vamos para o terreno conhecer o projeto ShareForest, liderado precisamente pela Universidade de Aveiro e coliderado pelo Politécnico de Leiria. Vai durar 3 anos, tem por objetivo envolver a sociedade civil, autarquias e várias entidades, em futuras decisões de recuperação, gestão, ordenamento e valorização das florestas portuguesas, reforçando assim os princípios de governança territorial, com a missão de prevenir futuros fogos. A reportagem é de Horácio Antunes.

Neste zoom que a Antena 1, em parceria com a Universidade de Aveiro, está a fazer aos desafios do poder local, no ano em que se assinalam 45 anos após as primeiras eleições autárquicas em democracia, identificámos 25 temas que constituem desafios de governança para os órgãos do poder local nos próximos 5 anos.



A coordenação científica deste projeto é do professor Filipe Teles, Doutorado em Ciências políticas, e docente na universidade de Aveiro, onde desempenha atualmente a função de pró-reitor para o desenvolvimento regional e política de cidades.



A gestão integrada das florestas











Para o investigador da Universidade de Aveiro, Jacob Keiser, o que o país faz nesta matéria, sobretudo em termos de prevenção, é insuficiente. Jacob Keiser considera que falta uma visão integrada que envolva os atores locais: desde os proprietários florestais, às autarquias, passando pela sociedade civil, setor do turismo, natureza, caça e não só. Para Jacob keiser, mais do que fazer grandes dissertações teóricas, é preciso levar as crianças à floresta, ensiná-las a colocar as mãos na terra, para perceberem a importância daquele património ambiental. A entrevista é de Cláudia Costa.