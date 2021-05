45 anos de poder local: Atratividade Empresarial e Competitividade

Para o professor Sérgio Nunes, do Centro de Investigação Aplicada em Economia e Gestão do Território do Instituto Politécnico de Tomar, é preciso desconstruir estes conceitos para que os territórios de baixa densidade populacional consigam, de facto, atrair e reter talento. Sérgio Nunes diz que as autarquias têm de ser envolvidas neste processo, juntamente com as empresas e o conhecimento científico, até porque, segundo o professor de economia, nos últimos anos os municípios demonstraram ser o último reduto da dignidade humana. Sérgio Nunes considera também que as autarquias deixaram de ter o papel de passar licenças, para se assumirem como atores do processo de desenvolvimento regional. A Entrevista é conduzida pela jornalista Cláudia Costa.