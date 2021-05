45 anos de poder local: o futuro é o turismo sustentável

Foto: Mário Antunes

Os turistas – estrangeiros ou nacionais - olham agora com interesse para as zonas do interior, áreas rurais e parques naturais. Procuram um turismo sustentável. As autarquias vão ter um papel fundamental no cimentar desta tendência.



Vamos a um exemplo: Com mais de 320 quilómetros quadrados, e uma parte significativa dessa área integrada num parque natural, Aljezur tem um modelo de desenvolvimento turístico que não pode ignorar o respeito pelas regras ambientais. Aljezur é sinónimo de uma paisagem protegida única mas que também enfrenta riscos. No passado foi a construção sem regras no litoral, no presente é o caravanismo selvagem que deixa marcas. Mas Aljezur é um mar de oportunidades que podem passar, por exemplo, pela importante indústria do surf.



A reportagem é do jornalista Mário Antunes e a conversa que se lhe segue é com o professor da Universidade de Aveiro, Carlos Costa, diretor do Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo.