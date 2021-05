45 anos de poder local: Os Desafios da Demografia

Na parceria que a Antena 1 está a desenvolver com a universidade de Aveiro, no ano em que se assinalam 45 anos após as primeiras autárquicas da democracia portuguesa, tentámos perceber as estratégias que os municípios têm para responder aos desafios atuais.



Esta quinta-feira olhamos para a Demografia. Vamos até ao Alentejo onde há décadas que Portalegre não consegue estancar a perda de população. A cada dez anos, os Censos indicam que a capital do norte alentejano se despovoa e vai ficando com uma população mais envelhecida. Apesar de tudo, no coração da cidade, há instituições que procuram formas de inverter esta tendência histórica. A reportagem é do jornalista Paulo Nobre.