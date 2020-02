5G. Presidente da ANACOM diz que roaming vai mesmo avançar

João Cadete de Matos acredita que com a introdução do 5G em Portugal e a presença de mais um operador no mercado, os preços das telecomunicações para o consumidor final vão baixar porque a competitividade vai aumentar.

Quando confrontado com o nível de investimento que as operadoras terão de fazer e os descontos que vão ser dados aos que entrarem de novo no mercado, o presidente da ANACOM lembra que as empresas que já cá estão a operar têm tido um retorno que lhes permite baixar os preços, à semelhança do que se passa noutros países da UE.