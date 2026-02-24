A Ilha do Espaço

A Ilha do Espaço

RTP |
A ILHA DO ESPAÇO
A ILHA DO ESPAÇO

Santa Maria, a terceira ilha mais pequena dos Açores, é cobiçada pela Europa e pelos Estados Unidos para o negócio do futuro: o lançamento de foguetões que transportam microssatélites para o espaço.

Mas será que esta atividade é compatível com habitações a menos de um quilómetro do porto espacial e com a preservação do património natural da ilha?

Sandra Vindeirinho (Jornalista), Rui Machado Rodrigues (Imagem e Drone), Matilde Gomes (Edição), Doina Rotaru (Grafismo), Sara Piteira (Multimédia).

ilha santa maria
LOCALIZAÇÃO DE SANTA MARIA

Não fosse a plataforma de cimento, seria mais um verde prado açoriano, onde é difícil permanecer em dias de tempestade.

O primeiro porto espacial do país irá situar-se em Malbusca.

Saiba por que Santa Maria tem a localização perfeita para o lançamento de foguetões
Clique nas imagens para aceder à entrevista
paulo estevão
PAULO ESTEVÃO
Secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades
piotr krol
PIOTR KRÓL
Engenheiro Aeroespacial, Polónia
O ESPAÇO VAI FICAR MAIS ACESSÍVEL

Nos últimos anos, a tecnologia desenvolveu pequenos satélites com o objetivo de permanecerem em órbita baixa da Terra, abrindo mercado para lançadores de foguetões híbridos, reutilizáveis e de menores dimensões.

Na era em que estamos ligados a toda a hora, o espaço ganha cada vez mais importância. Prevê-se que até final desta década haja 200 mil satélites à volta do planeta.

“Quem dominar o acesso ao espaço, domina aquilo que é a economia espacial do futuro. E Portugal tem que dar este passo e está a dar este passo.”

— Ricardo Conde, Presidente Agência Espacial Portuguesa

QUANTO MEDE UM FOGUETÃO
comparação entre tamanhos e tipos de foguetões

É certo que a Ilha de Santa Maria não tem espaço disponível para lançar um foguetão com as características do famoso Falcon 9, da Space X de Elon Musk, que todos os meses coloca dezenas de satélites em órbita baixa. É o caso da constelação Starlink.

O SL1 , o maior foguetão anunciado para Santa Maria, é alemão e tem 33 metros, o equivalente a um prédio de 11 andares. O segundo maior é o Hanbit-Nano, com 22 metros e cujo lançamento está previsto para final de 2026. Foi desenvolvido por sul-coreanos que em dezembro de 2025 lançaram um veículo semelhante no Brasil. Caiu poucos segundos depois de levantar, naquele que era para ser um marco histórico da corrida espacial brasileira.

QUEDA NANO

Veja as imagens:

CONHEÇA OUTROS FOGUETÕES COM LANÇAMENTO PREVISTO PARA SANTA MARIA
foguetão perun
PERUN - Maio de 2026

Space Forest, Polónia

foguetão sl1
SL1 - 2027

HyImpulse, Alemanha

“Um foguetão nunca é cem por cento seguro.”

— Konstatin Tomilin, Engenheiro Aeroespacial (Alemanha)

A SEGURANÇA DO HABITANTES
localização ilha
localização ilha

Santa Maria é a ilha mais a sul dos Açores. Tem uma superfície de 97 quilómetros quadrados, com um máximo de 17 quilómetros de comprimento e nove de largura.

As medidas evidenciam as limitações do território onde vivem 5.500 pessoas.

Malbusca é a povoação mais próxima da plataforma de lançamento. Fica a dois quilómetros, havendo ainda assim habitações muito próximas, a cerca de 800 metros.

Perceba as preocupações dos habitantes de Malbusca
sofia rohena
SOFIA ROHENA

Habitante

paulo silva
PAULO SILVA

Habitante

marciasantos
MÁRCIA SANTOS

Habitante

“Nós não temos nenhum estudo de impacte ambiental que nos tivesse chegado, sempre exigimos esse estudo e nunca ninguém o facultou.”

— Jorge Melo, Associação Amigos dos Açores

AS GARANTIAS AMBIENTAIS

Santa Maria é uma Reserva Marinha procurada por jamantas e tubarões baleia: é ainda um Parque Natural com 13 áreas protegidas.

areas
Galeria 1

Cagarros na Praia da Formosa

Galeria 2

Praia da Formosa

Galeria 3

Área Marinha Protegida: Pedrinha

Galeria 7

Malbusca

Galeria 5

Geossítio: Barreiro da Piedade

Galeria 4

Porto Espacial

Galeria 6

Geossítio: "Calçada do Gigante"

Galeria 8

Paleoparque: Pedra-que-Pica

Galeria 8

Reserva Marinha de Jamantas

É também Paleoparque com 20 jazidas fósseis com milhões de anos; é área ecológica com biodiversidade reconhecida pela Rede Europeia Natura 2000; é também Geoparque com 14 geossítios de interesse mundial classificados pela UNESCO.

A plataforma de lançamentos de foguetões situa-se a escassos 50 metros de duas áreas com proteção ambiental: a Calçada do Gigante e o Barreiro da Piedade.

Que garantias são dadas pela empresa a quem a ANACOM atribuiu a primeira licença para a exploração do Porto Espacial de Santa Maria?
BRUNO CARVALHO

ACS ATLANTIC SPACE CONSORTIUM

EUA INTERESSADOS EM SANTA MARIA

Portugal aposta cada vez mais no espaço.

Um Centro Tecnológico Espacial vai ser construído em Santa Maria para receber o primeiro vaivém da Europa – o Space Rider – e outras operações de retorno da Europa.

O país vai investir 205 milhões de euros na Agência Espacial Europeia, o que constitui o maior investimento de sempre na ESA.

Veja como está previsto o Space Rider aterrar em Santa Maria:

A Europa está de olho em Santa Maria e os Estados Unidos também. Durante a sessão anual da Comissão Bilateral Permanente Portugal - Estados Unidos, que decorreu em janeiro, em Lisboa, os americanos mostraram interesse em utilizar o porto espacial.

A ilha mãe do Arquipélago está na rampa de lançamento, dividida entre o património natural que é preciso preservar e as ambições do negócio do futuro.

Veja a reportagem