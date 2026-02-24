A Ilha do Espaço

Santa Maria, a terceira ilha mais pequena dos Açores, é cobiçada pela Europa e pelos Estados Unidos para o negócio do futuro: o lançamento de foguetões que transportam microssatélites para o espaço.
Mas será que esta atividade é compatível com habitações a menos de um quilómetro do porto espacial e com a preservação do património natural da ilha?
Sandra Vindeirinho (Jornalista), Rui Machado Rodrigues (Imagem e Drone), Matilde Gomes (Edição), Doina Rotaru (Grafismo), Sara Piteira (Multimédia).
Não fosse a plataforma de cimento, seria mais um verde prado açoriano, onde é difícil permanecer em dias de tempestade.
O primeiro porto espacial do país irá situar-se em Malbusca.
Nos últimos anos, a tecnologia desenvolveu pequenos satélites com o objetivo de permanecerem em órbita baixa da Terra, abrindo mercado para lançadores de foguetões híbridos, reutilizáveis e de menores dimensões.
Na era em que estamos ligados a toda a hora, o espaço ganha cada vez mais importância. Prevê-se que até final desta década haja 200 mil satélites à volta do planeta.
“Quem dominar o acesso ao espaço, domina aquilo que é a economia espacial do futuro. E Portugal tem que dar este passo e está a dar este passo.”
É certo que a Ilha de Santa Maria não tem espaço disponível para lançar um foguetão com as características do famoso Falcon 9, da Space X de Elon Musk, que todos os meses coloca dezenas de satélites em órbita baixa. É o caso da constelação Starlink.
O SL1 , o maior foguetão anunciado para Santa Maria, é alemão e tem 33 metros, o equivalente a um prédio de 11 andares. O segundo maior é o Hanbit-Nano, com 22 metros e cujo lançamento está previsto para final de 2026. Foi desenvolvido por sul-coreanos que em dezembro de 2025 lançaram um veículo semelhante no Brasil. Caiu poucos segundos depois de levantar, naquele que era para ser um marco histórico da corrida espacial brasileira.
Veja as imagens:
“Um foguetão nunca é cem por cento seguro.”
Santa Maria é a ilha mais a sul dos Açores. Tem uma superfície de 97 quilómetros quadrados, com um máximo de 17 quilómetros de comprimento e nove de largura.
As medidas evidenciam as limitações do território onde vivem 5.500 pessoas.
Malbusca é a povoação mais próxima da plataforma de lançamento. Fica a dois quilómetros, havendo ainda assim habitações muito próximas, a cerca de 800 metros.
“Nós não temos nenhum estudo de impacte ambiental que nos tivesse chegado, sempre exigimos esse estudo e nunca ninguém o facultou.”
Santa Maria é uma Reserva Marinha procurada por jamantas e tubarões baleia: é ainda um Parque Natural com 13 áreas protegidas.
Cagarros na Praia da Formosa
Praia da Formosa
Área Marinha Protegida: Pedrinha
Malbusca
Geossítio: Barreiro da Piedade
Porto Espacial
Geossítio: "Calçada do Gigante"
Paleoparque: Pedra-que-Pica
Reserva Marinha de Jamantas
É também Paleoparque com 20 jazidas fósseis com milhões de anos; é área ecológica com biodiversidade reconhecida pela Rede Europeia Natura 2000; é também Geoparque com 14 geossítios de interesse mundial classificados pela UNESCO.
A plataforma de lançamentos de foguetões situa-se a escassos 50 metros de duas áreas com proteção ambiental: a Calçada do Gigante e o Barreiro da Piedade.
ACS ATLANTIC SPACE CONSORTIUM
Portugal aposta cada vez mais no espaço.
Um Centro Tecnológico Espacial vai ser construído em Santa Maria para receber o primeiro vaivém da Europa – o Space Rider – e outras operações de retorno da Europa.
O país vai investir 205 milhões de euros na Agência Espacial Europeia, o que constitui o maior investimento de sempre na ESA.
Veja como está previsto o Space Rider aterrar em Santa Maria:
A Europa está de olho em Santa Maria e os Estados Unidos também. Durante a sessão anual da Comissão Bilateral Permanente Portugal - Estados Unidos, que decorreu em janeiro, em Lisboa, os americanos mostraram interesse em utilizar o porto espacial.
A ilha mãe do Arquipélago está na rampa de lançamento, dividida entre o património natural que é preciso preservar e as ambições do negócio do futuro.