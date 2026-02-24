A ILHA DO ESPAÇO

A ILHA DO ESPAÇO

Santa Maria, a terceira ilha mais pequena dos Açores, é cobiçada pela Europa e pelos Estados Unidos para o negócio do futuro: o lançamento de foguetões que transportam microssatélites para o espaço.

Mas será que esta atividade é compatível com habitações a menos de um quilómetro do porto espacial e com a preservação do património natural da ilha?

Sandra Vindeirinho (Jornalista), Rui Machado Rodrigues (Imagem e Drone), Matilde Gomes (Edição), Doina Rotaru (Grafismo), Sara Piteira (Multimédia).