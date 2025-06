"A população não pode esperar". Centenas de pessoas manifestam-se pelo direito à habitação

Em declarações à RTP em Lisboa, uma porta-voz do Movimento pelo Direito à Habitação afirmou que a crise nesse setor “só tem vindo a piorar” e que “a população não pode esperar pela vontade do Governo”.Por esse motivo, o Porta a Porta criou um caderno reivindicativo que defende mais habitação e menos especulação., lamentou a porta-voz.“Quando temos famílias a serem despejadas e nada a ser feito, quando só vemos medidas que vão ter algum alento no futuro e não imediato, quando há rendas de T0 a 500 euros (…), o Governo não está com vontade de fazer muita coisa pela população”, acrescentou.Uma jovem participante na manifestação em Lisboa considerou, por sua vez, “impensável estarmos num país onde os salários são o que são e um salário não chegar para pagar uma renda”., vincou. “Vou estudar para fora e consegui casa mais barata no estrangeiro do que cá”.Entre as exigências dos participantes estão o teto às rendas, combate à especulação e aproveitamento de casas devolutas. Nos últimos sete anos, o preço das casas aumentou 97 por cento e o valor das rendas 80 por cento.