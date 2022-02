A Prova dos Factos. Dados roubados a funcionário usados para atacar Vodafone

A RTP apurou que foi através do login e da password de um funcionário que o ataque à Vodafone foi concretizado.

Os piratas informáticos conseguiram clonar o cartão de telemóvel desse funcionário para aceder à dupla autenticação.



O programa A Prova dos Factos entrou na dark web, falou com um dos maiores hackers do mundo e com empresários portugueses que pagaram resgates na sequência de ciberataques. Uma investigação que pode ser vista esta sexta-feira à noite, após o Telejornal.