8h00 – Monchique, ponto de situação



Duas frentes ativas mobilizavam, pela 1h00 deste sábado, 685 operacionais, apoiados por 177 veículos.



A localidade de Foz do Carvalhoso foi a última a ser evacuada, uma medida de precaução tomada face à aproximação de uma frente ativa, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro. Horas antes haviam sido retirados habitantes do sítio das Taipas.



As pessoas retiradas das suas casas foram encaminhadas para uma escola de Monchique preparada para o efeito pela Câmara Municipal.



Ao início da madrugada, o CDOS adiantava que não havia mais populações em risco.



Há notícia de nove feridos ligeiros, dos quais oito bombeiros, por exaustão e inalação de fumo.Em conferência de imprensa, pelas 19h00 de sexta-feira, Abel Gomes, comandante das operações de socorro, explicava que o incêndio havia deflagrado “de forma explosiva”.“É uma situação complexa, mas é fruto daquilo que são as condições no terreno e as condições meteorológicas”, acrescentaria o comandante, insistindo que a orografia “é muito complicada, com declives acentuados e dificuldade nos acessos”.Um quadro posteriormente confirmado em declarações à RTP.Além do fogo de Monchique, na última noite estavam ativos outros quatro incêndios: em Tavira, com 16 homens e quatro veículos envolvidos no combate; em Aveiro, com 17 operacionais e quatro veículos; em Sintra, no Parque de Monserrate, enfrentado por 26 bombeiros, apoiados por oito veículos; no Porto, com cinco homens e um carro a combater as chamas.