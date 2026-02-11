"A situação é muito dramática". Famílias e empresas de Leiria com muitas dificuldades por causa das tempestades

contou à repórter Diana Craveiro as maiores dificuldades que ainda enfrenta, duas semanas depois da passagem da Kristin. José Lino é uma das pessoas que viu a casa e o seu negócio ser afetado pela tempestade e, duas semanas depois da passagem da Kristin.

Marcelo Sousa, vice-presidente da Associação Empresarial da Região de Leiria, não tem dúvidas: “”. Revela que entre as empresas que se mantêm a funcionar com fragilidades e aquelas que pararam,”. E avisa que “”.A vice-presidente da Câmara Municipal de Leiria subscreve os receios dos empresários, até porque, defende, se as medidas de apoio anunciadas pelo Governo não forem colocadas em prática “”.Anabela Graça destaca, no entanto, a situação das famílias afetadas pela intempérie. “”. E conclui: “”.As famílias são também a preocupação de Nélson Costa. O diretor de Serviços da Cáritas Diocesana de Leiria alerta para o facto de “”.Entrevistado no Consulta Pública, José Ferrari Careto, o presidente da E-Redes, garantiu que "".

Especialistas são unânimes: falta planeamento e prevenção



Marco Martins, vice-presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, destaca que "podia ter sido feito algo muito diferente na antecipação”. E dá um exemplo: "os cabos elétricos deviam sem subterrâneos e não aéreos. Continuamos ainda hoje a ter essa situação problemática”.



"A tempestade evidenciou vulnerabilidades estruturais”, a afirmação é de Rafael Caldeirinha. O professor do Instituto Politécnico de Leiria e especialista em comunicações críticas relembra aquilo que fragiliza o país: “uma dependência critica em energia elétrica, falta de redundância e a autonomia limitada das baterias”

Para Osvaldo Tavares, coordenador de operações da Cruz Vermelha Portuguesa, “”. E questiona “pAs alterações climáticas não são uma novidade. Têm sido estudadas por investigadores como Miguel Moreira. O engenheiro do Ambiente e investigador no Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra revela que”. E deixa dois avisos: “”.As construções ilegais são destacadas por Ricardo Duarte. O vice-presidente do Conselho Diretivo da Região Centro da Ordem dos Engenheiros afirma que “”.Este é o momento em que a população de Leiria procura apoios e orientação para reconstruir o que a tempestade destruiu. A repórter Diana Craveiro esteve no gabinete Reerguer Leiria, criado pela Câmara Municipal de Leiria, onde encontrou

O programa Consulta Pública é moderado por Frederico Moreno.