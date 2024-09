A24 novamente cortada em Vila Pouca de Aguiar

Fonte do Comando Territorial da GNR de Vila de Real disse à Lusa que o troço da A24 entre Vila Pouca de Aguiar e Vidago foi encerrado pelas 20:50, estando já as autoridades a proceder ao encerramento do segundo troço entre Fortunho e Vidago.

A A24, que liga Viseu a Chaves, foi reaberta pelas 20:00 depois de encerrada ao trânsito desde segunda-feira na sequência de um incêndio que lavra em Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real.

Segundo a GNR, a Estrada Nacional2 (EN2) está também cortada entre Carriça e Samardã.

Em Vila Pouca de Aguiar lavram neste momento dois incêndios, um em Bornes de Aguiar que contava, pelas 21:15, com 111 operacionais, apoiados por 34 meios, e outro em Vreia de Jales, que estava a ser combatido por 94 operacionais, apoiados por 27 meios.

O fogo lavra em Vila Pouca de Aguiar desde as 07:36 de segunda-feira.

Sete pessoas morreram e 40 ficaram feridas, duas com gravidade, nos incêndios que atingem desde domingo as regiões Norte e Centro do país.

Os fogos destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas, como a A1, A25 e A13.

As mais recentes vítimas são três bombeiros que morreram hoje num acidente quando se deslocavam para um incêndio em Tábua, no distrito de Coimbra.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 62 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro, atingidas pelos incêndios desde o fim de semana, já arderam 47.376 hectares.