Abaixo-assinado apela à união das centrais sindicais perante contrarreforma laboral

por Sandra Henriques - Antena 1

Foto: Josue Isai Ramos Figueroa - Unsplach

Mais de 200 personalidades uniram-se num abaixo-assinado para apelar à união das centrais sindicais CGTP e UGT numa resposta eficaz àquilo que chamam de contrarreforma laboral, que é o projeto do Governo de alterações às leis do trabalho.

Entre essas personalidades estão nomes como o antigo secretário-geral da CGTP Manuel Carvalho da Silva e a eurodeputada socialista Marta Temido.

Entre os primeiros signatários está a antiga bastonária da Ordem dos Enfermeiros Maria Augusta de Sousa, que destaca à Antena 1 a importância de haver unidade na ação em defesa dos interesses dos trabalhadores.

Este abaixo-assinado foi entregue ao início da tarde de quinta-feira ao secretário-geral da CGTP.

Os signatários aguardam agora que a UGT agende uma reunião para entregarem o abaixo-assinado.
