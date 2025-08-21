Abaixo-assinado apela à união das centrais sindicais perante contrarreforma laboral
Foto: Josue Isai Ramos Figueroa - Unsplach
Mais de 200 personalidades uniram-se num abaixo-assinado para apelar à união das centrais sindicais CGTP e UGT numa resposta eficaz àquilo que chamam de contrarreforma laboral, que é o projeto do Governo de alterações às leis do trabalho.
Entre os primeiros signatários está a antiga bastonária da Ordem dos Enfermeiros Maria Augusta de Sousa, que destaca à Antena 1 a importância de haver unidade na ação em defesa dos interesses dos trabalhadores.
Este abaixo-assinado foi entregue ao início da tarde de quinta-feira ao secretário-geral da CGTP.