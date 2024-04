Abandono escolar. Governo de Costa ignorou recomendações do Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas acusou o anterior Governo de ter ignorado as recomendações para diminuir o abandono escolar. Depois de analisarem em 2020 os dados do abandono escolar precoce, os auditores do Tribunal de Contas fizeram seis recomendações ao Ministério da Educação para atenuar as falhas.

O relatório agora divulgado revela que nenhuma dessas recomendações foi seguida. De acordo com o documento não só o governo ignorou as propostas como tomou medidas que não produziram os efeitos esperados.



Entre os problemas detetados pelos auditores está a ausência de uma estratégia global de combate ao abandono escolar, falhas nos sistemas de controlo de matrícula e frequência e da fiscalização do cumprimento da escolaridade obrigatória.