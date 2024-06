Abandono escolar no ensino superior aumentou

Voltou a aumentar o abandono escolar após o primeiro ano no ensino superior público. Os dados, divulgados hoje, mostram que em 2022/2023, 11,73 por cento dos 'caloiros' do ano anterior já não estava matriculado em nenhuma instituição.

A taxa de abandono nos politécnicos é superior.



O fenómeno é extensível às universidades privadas, onde 12,38 por cento dos alunos desistiram em 2022/2023.



São aliás no privado quatro dos cinco cursos com maior taxa de abandono.



O relatório indica ainda que o número de alunos estrangeiros a frequentar o Ensino Superior em Portugal, aumentou. No caso dos Mestrados, a procura triplicou, em oito anos.