Aborto e eutanásia foram temas abordados no almoço do Papa com jovens

"Alguns jovens do grupo trouxeram dúvidas sobre o aborto e a eutanásia. Falámos também sobre os mais idosos, e a importância que cada um tem para Deus e para a Igreja", contou o brasileiro Pedro de Carvalho, de 24 anos, que classificou o encontro com Francisco como "um momento simples, comovente e intenso"

O jovem brasileiro contou que, a determinada altura, quando questionado sobre a cultura do descarte, tema que já abordou nesta visita, o Papa perguntou "a cada um se sentia ser descartável".

"Depois, o Papa deu a resposta dizendo que é importante saber que todos somos preciosos e importantes", afirmou Pedro Carvalho, um dos 10 jovens que almoçaram hoje com Francisco na Nunciatura Apostólica, em Lisboa, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

O brasileiro disse ter ficado sensibilizado com o "sentido de caridade comunitária do Papa" e com o pedido que fez para que os "jovens não sintam a dor dos outros à distância, e partam ao encontro dos que mais precisam".

Sebastião Ribeiro, de 28 anos, um dos três portugueses que marcaram presença no encontro, garantiu ter ficado impressionado com a "capacidade de escutar" do Papa.

"O Papa ouviu-nos muito, com olhar muito atento. Isto é um sinal claro de uma Igreja que está aberta a ouvir e a escutar. Uma Igreja que tem uma proposta de vida e está disponível para acolher".

Sebastião Ribeiro mostrou-se convicto de que "o Papa está presente e ciente do que acontece com a juventude, num claro sinal de esperança e proximidade", e garantiu ter ficado sensibilizado com uma frase de Francisco: "A fé pode ser impopular, mas é coerente".

A simplicidade foi o que mais marcou Joana Andrade, de 24 anos, que explicou que, no encontro com jovens dos cinco continentes, um dos temas abordados foi o "encontro de gerações".

A importância de ouvir os mais pequenos, de os jovens concretizarem os seus sonhos e de se fazerem presentes na vida dos mais velhos, afirmou a jovem, que integra o Comité Organizador Local (COL).

Magdalena Mayie, da Guiné Equatorial, descreveu o encontro com Francisco como "uma experiência inesquecível", e assumiu ter saído com a sensação de que o mundo e seu país precisam dela.

"Não podemos generalizar a missão dos jovens, porque cada país é um mundo, e tem necessidades próprias. Cada um deve ajudar à sua maneira, à sua medida", afirmou, acrescentando: "Os problemas de África não são os mesmos dos jovens da Europa".

A ementa do almoço de Francisco com jovens de oito nacionalidades e com idades entre os 17 e os 28 anos, foi composto por: massa com molho de tomate, carne com legumes, manga, semifrio e café colombiano.