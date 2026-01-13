País
Abrantes. 2,2 milhões de euros para supressão de passagem de nível na EN 118
No centro histórico de Abrantes avança a supressão da passagem de nível em Coalhos, na zona do Rossio ao Sul do Tejo na Linha da Beira Baixa. A Infraestruturas de Portugal (IP) já anunciou que a obra tem a sua conclusão prevista para o final deste ano.
CP - Comboios de Portugal
Em declarações à Rádio pública, Luis Valamatos o presidente da União das freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo considera a medida positiva, estando a ser aguardada pela população há cerca de três décadas.
De acordo com a Infraestruturas de Portugal (IP), a construção desta nova solução de atravessamento da via-férrea, mais segura, cómoda e eficiente, permitirá a supressão da Passagem de Nível existente no local, ao km 2,488.
A intervenção insere‑se no Plano para a Redução da Sinistralidade em Passagens de Nível 2024‑2030, com base na necessidade de minimizar os riscos nos pontos de cruzamento entre vias rodoviárias e ferroviárias.
O plano prevê que até 2030 sejam suprimidas 135 passagens de nível e reclassificadas 237, envolvendo um investimento que ultrapassa 316 milhões de euros numa componente mais ampla de investimentos na ferrovia, com a meta de reduzir os acidentes para menos de dez por ano até ao final da década.