Abusos na Igreja. "Estão a estabelecer a tabela de preços dos nossos traumas", denuncia associação de vítimas

O responsável realçou que o processo se arrasta e segue "a passo de caracol", com a Conferência Episcopal a garantir um desfecho "lá para janeiro de 2026".



António Grosso refere ainda que as vítimas foram entrevistadas por comissões de instrução "como se fossem réus ou arguidos".



Dessas entrevistas resultou um parecer que foi entregue à comissão de fixação de compensações financeiras, sendo que as vítimas não puderam ainda ter acesso a esse parecer.



Uma vez que não puderam estar representadas por advogados neste processo, nem por essa via podem ter acesso aos pareceres, refere António Grosso.



O porta-voz denuncia que não se sabe ainda o montante global que a Igreja Católica Portuguesa irá mobilizar nestas compensações nem que "escalões" vai haver.



"Estão a estabelecer a tabela de preços dos nossos traumas", criticou ainda, defendendo uma compensação equitativa para todas as vítimas.