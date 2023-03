Abusos na Igreja. Quatro sacerdotes no ativo afastados pelo Patriarcado de Lisboa

“Os sacerdotes solicitaram a rápida busca da verdade e da justiça,, que posteriormente será enviada ao Dicastério para a Doutrina da Fé”, lê-se em comunicado.

O Patriarcado de Lisboa frisa ainda que “não existe uma acusação formal a nenhum destes sacerdotes que, contudo, ficam assim afastados do exercício público do seu ministério, enquanto decorrem todas as diligências dos seus processos”.







O outro sacerdote referido, “que também se encontra no ativo, já tinha sido sujeito a medidas cautelares”, adianta o comunicado.



O Patriarcado de Lisboa diz ainda continuar “totalmente empenhado na procura da verdade, assente na tolerância zero e na transparência total em relação a qualquer situação de abuso de menores e adultos vulneráveis”





No passado dia 10, a entidade tinha anunciado a receção de uma lista de 24 suspeitos de abusos, cinco dos quais padres no ativo.



Destes 24 nomes, segundo o Patriarcado de Lisboa, oito nomes diziam respeito a sacerdotes já falecidos, dois eram de padres doentes e retirados do ministério, três de sacerdotes sem qualquer nomeação e quatro nomes desconhecidos, além de um leigo e de um ex-padre.