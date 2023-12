Abusos sexuais. Grupo Vita sinalizou 15 casos à Polícia Judiciária e Procuradoria-Geral da República

Nem todas os casos que seguem para as autoridades porque, em muitas das situações, o suspeito já morreu, explica a responsável. Houve também casos em que a vítima não conseguiu identificar o suspeito.







O grupo VITA, estrutura criada pelos bispos portugueses para prevenir situações de abuso sexual na Igreja e para acompanhar as vítimas dos abusos, revela que foi identificado mais um caso de um abusador e que recebeu mais um relato de uma vítima desde outubro.







Rute Agulhas revela que houve, desde outubro, um pedido de ajuda por parte de um agressor e o relato de uma situação de abuso por parte de uma freira.



Estes dados foram adiantados por Rute Agulhas ao programa 7 Margens, da Antena 1, e constam no primeiro relatório do Grupo Vita que vai ser apresentado no próximo dia 12 de dezembro.