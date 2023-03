Abusos sexuais na Igreja. Diocese de Setúbal recebeu lista com cinco padres

Em comunicado, a diocese explica que um dos padres está afastado do sacerdócio, depois de dois processos canónicos que não estavam relacionados com abuso de menores.



Um segundo padre foi objeto de processo canónico por abuso sexual de menores. O sacerdote tinha sido afastado preventivamente, mas já retomou as funções. Diz a diocese de Setúbal que caso os testemunhos agora recolhidos pela Comissão Independente configurem novos factos, será iniciado novo processo.



O terceiro padre não é da responsabilidade da hierarquia de Setúbal.



Em relação aos outros dois sacerdotes, não existem, nos arquivos diocesanos, informações que permitam averiguar as denúncias que levaram a inclui-los na lista de alegados abusadores entregue pela Comissão Independente.



O comunicado é assinado pelo administrador diocesano, uma vez que Setúbal não tem bispo atribuído.