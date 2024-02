Abusos sexuais na Igreja. Grupo Vita prepara proposta para "reparação financeira"

“O relatório da Comissão Independente foi um ponto de viragem determinante para a Igreja Católica em Portugal que, desde então,. As situações de violência sexual existem em todos os quadrantes da sociedade e a Igreja não é exceção”, lê-se em comunicado do Grupo Vita

“Na sua maioria, as situações reportadas dizem respeito a pessoas adultas vítimas de violência sexual na infância ou adolescência, existindo também situações de adultos especialmente vulneráveis”, detalha-se no mesmo comunicado.

“Em paralelo, o Grupo Vita tem vindo a apostar na formação e capacitação das diversas estruturas da Igreja. Terminou já um primeiro ciclo de formação inicial com os elementos das Comissões Diocesanas, que será replicado em breve, e estão já agendadas ações formativas dirigidas a catequistas, professores de EMRC, docentes de escolas católicas e professores de escolas públicas (com estes últimos, através da Direção Geral da Educação)”.Adiante, o grupo indica que “a formação inicial com os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica está também a terminar e será replicada em breve, de modo a abranger mais entidades”.

Estão em curso “cinco projetos de investigação, cujos resultados serão apresentados no presente ano de 2024”.

Isabel Cunha - Antena 1

“Fazemos um balanço positivo destes primeiros oito meses e sentimos que existe um processo gradual de confiança por parte de quem nos pede ajuda. Com as diversas estruturas da Igreja em geral, e com as Comissões Diocesanas, em particular, apostamos num trabalho em rede e em parceira, imprescindível para uma verdadeira mudança de cultura, práticas e valores”, conclui o grupo.

“Conhecer a realidade”

Em declarações escritas à agência Lusa, publicadas no domingo,O prelado reconheceu que “o relatório da Comissão Independente foi fundamental”, uma vez que “despertou para um sofrimento escondido que abalou a Igreja e a sociedade, pela crueza dos relatos que trouxe à luz do dia”.“Mais do que os números, porque um só caso já seria pesaroso, motivou-nos o desejo de ir ao encontro das vítimas destes abusos, procurando, na medida do possível, ajudá-las a curar e superar as suas feridas e a evitar que tais situações voltem a acontecer”, acentuou José Ornelas, para acrescentar que “é possível trilhar novos caminhos, procurando implementar uma cultura de proteção e cuidado das crianças, jovens e adultos vulneráveis no âmbito eclesial e contribuir para o diálogo sobre este tema na sociedade em geral”.



c/ Lusa