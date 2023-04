Abusos sexuais. Vítimas expõem em média oito vezes o crime que sofreram

Foto: Rui Cardoso - RTP

Rute Agulhas, a psicóloga que vai coordenar a equipa de acolhimento de vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica, quer que a prevenção destes crimes integre as orientações curriculares para crianças do pré-escolar, com carácter obrigatório.