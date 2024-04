Academia do Johnson recebe primeiros computadores. "É uma segunda casa"

Foto: Rita Fernandes, Antena 1

"Nem todos os pais têm condições" para ter computadores ou tablets em casa, diz uma das coordenadoras da Academia do Johnson, a associação que está há dez anos no Bairro do Zambujal, na Amadora, de portas abertas com o projeto social que leva à comunidade desporto, apoio ao estudo ou passeios para os mais velhos.