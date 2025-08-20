Em direto
Acesso às urgências do hospital de Évora está limitado desde quinta-feira passada

por Antena 1

Foto: Sara Piteira - RTP

Esta quarta-feira, as urgências vão continuar limitadas. Só entram nas urgências os doentes encaminhados pelo INEM ou através da linha SNS24.

A Unidade Local de Saúde do Alentejo Central justifica os constrangimentos com uma maior procura pelo serviço quando faltam de médicos de Medicina Interna.

À Antena 1, o secretário regional do Sindicato Independente dos Médicos, Armindo Ribeiro, refere que as férias dos profissionais não justificam todas as falhas.

Há sempre carência de médicos, o ano todo, para responder à procura no serviço de urgência no Hospital de Évora - é o que diz o secretário regional do Sindicato Independente dos Médicos.

Armindo Monteiro refere que é difícil fixar médicos no Alentejo - faltam políticas de contratação eficazes.
As urgências do Hospital de Évora mantêm os constrangimentos pelo menos durante o dia.

Antes das deslocações ao hospital é preciso ligar para a linha de saúde SNS24.
