Acesso às urgências do hospital de Évora está limitado desde quinta-feira passada
Foto: Sara Piteira - RTP
Esta quarta-feira, as urgências vão continuar limitadas. Só entram nas urgências os doentes encaminhados pelo INEM ou através da linha SNS24.
À Antena 1, o secretário regional do Sindicato Independente dos Médicos, Armindo Ribeiro, refere que as férias dos profissionais não justificam todas as falhas.
Há sempre carência de médicos, o ano todo, para responder à procura no serviço de urgência no Hospital de Évora - é o que diz o secretário regional do Sindicato Independente dos Médicos.
Armindo Monteiro refere que é difícil fixar médicos no Alentejo - faltam políticas de contratação eficazes. As urgências do Hospital de Évora mantêm os constrangimentos pelo menos durante o dia.
Antes das deslocações ao hospital é preciso ligar para a linha de saúde SNS24.