Acessos à Torre da Serra da Estrela reabertos

"Todas as estradas da serra estão transitáveis", referiu a fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

Os troços da Estrada Nacional 338 entre os Piornos (concelho da Covilhã), a Torre e a Lagoa Comprida (concelho de Seia) tinham sido fechados à circulação rodoviária às 13:45 de quinta-feira.