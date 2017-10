Acidente com viatura de combate às chamas fere dois bombeiros em Arganil

RTP09 Out, 2017, 15:17 / atualizado em 09 Out, 2017, 16:01 | País

O despiste aconteceu ao início desta tarde com um autotanque dos bombeiros voluntários de Cantanhede, uma informação confirmada à RTP pelo oficial de operações do CDOS, comandante Carlos Pereira.



Um dos bombeiros está em estado grave e será transportado num helicóptero do INEM para os Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).



Seis meios aéreos estão desde o início da tarde a combater as chamas em Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, num incêndio que se estendeu ao município de Arganil e que obrigou a ativar os planos municipais de emergência nos dois concelhos.

"Quatro frentes ativas"

O incêndio da Pampilhosa da Serra ainda está ativo quase três dias depois. "Mantêm-se quatro frentes ativas, com 195 meios terrestres e seis meios aéreos", disse o oficial de operações do CDOS.



O fogo, que teve início pelas 23h20 de sexta-feira, num povoamento florestal próximo de Castanheira, localidade da freguesia de Fajão e Vidual, no município de Pampilhosa da Serra, alastrou agora ao concelho de Arganil.



Mais de 70 concelhos de 14 distritos de Portugal continental apresentam esta segunda-feira risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Um homem foi encontrado morto esta segunda-feira na zona onde deflagrou um incêndio florestal, na área da freguesia de Santo Estevão e Moita, no concelho do Sabugal.



De acordo com fonte do Comando Distrital de Operação de Socorro (CDOS) da Guarda, o corpo da vítima "foi encontrado carbonizado no local do incêndio" pelas 11h45.



Esta nova vaga de incêndios chega já depois do fim da fase Charlie, período em que mais meios estão mobilizados. A Liga dos Bombeiros Portugueses já veio criticar as autoridades por terem reduzido os meios disponíveis apesar de as condições se manterem críticas.



Os distritos de Coimbra e Santarém, que estão a ser afetados por incêndios, vão continuar esta segunda-feira com temperaturas acima dos 30 graus Celsius, disse à agência Lusa a meteorologista Patrícia Gomes. O combate às chamas deverá ainda ser dificultado pelos baixos níveis de humidade relativa.