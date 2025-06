Acidente de comboio no Fundão. Aberto processo formal de investigação de segurança

(em atualização)







“A análise feita à informação recolhida até ao momento permite concluir pelo interesse na abertura de um processo formal de investigação de segurança, ao abrigo do n.º 2 do art.º 4.º do referido Decreto-Lei, por se considerar que a investigação pelo GPIAAF pode trazer ensinamentos úteis e reforçar recomendações de segurança já feitas por este Gabinete”, lê-se numa nota informativa.



Essas informações podem ser “relevantes para a prevenção de acidentes nas passagens de nível enquanto um dos elementos críticos da segurança ferroviária e onde se regista um elevado número de acidentes e vítimas no nosso país”, refere a nota.



“Quando o valor dos danos for conhecido com maior exatidão, poderá ser alterado o fundamento legal para a abertura da investigação”.