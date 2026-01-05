Acidente na A1 entre Aveiro Sul e Mealhada provoca fila de 16 quilómetros

(em atualização)

Segundo fonte do Destacamento de Trânsito da GNR de Santa Maria da Feira, tratou-se de uma colisão entre dois veículos pesados, antes das 14:00, que não causou feridos.

De acordo com a mesma fonte, a alternativa para quem circula do norte para sul é sair para a A25 na zona de Aveiro e tomar a direção da A17, entrando na A1 depois da Mealhada.