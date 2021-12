Acidente na A6. Motorista de Eduardo Cabrita acusado de homicídio por negligência

De acordo com a acusação, o arguido conduzia "em violação das regras de velocidade e circulação previstas no Código da Estrada e com inobservância das precauções exigidas pela prudência e cuidados impostos por aquelas regras de condução".



O motorista do ministro da Administração Interna vai responder pelo crime de homicídio por negligência e de duas contraordenações. O carro do ministro circulava a 166 quilómetros por hora, quando o máximo em autoestrada é de 120 quilómetros/hora. O local em causa estava assinalado como estando em obras.







No site do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora lê-se que o arguido conduzia "violando as regras de velocidade e circulação previstas no Código da Estrada e com inobservância das precauções exigidas pela prudência e cuidados impostos por aquelas regras de condução".





"Como resultado da conduta do arguido, o veículo embateu num indivíduo que procedia ao atravessamento da via, provocando-lhe lesões que lhe determinaram a morte", lê-se ainda na nota do DIAP de Évora.







(em atualização)