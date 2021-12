"Eu sou passageiro". A reação de Eduardo Cabrita após a acusação do motorista

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, reagiu esta sexta-feira à acusação do motorista, sublinhando que era apenas "passageiro" do veículo quando se deu o acidente e criticando o que considera ser um "repugnante aproveitamento político" do caso.