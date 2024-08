Duarte Caldeira, investigador em Proteção Civil, explicou em entrevista ao Telejornal que o depoimento do até agora único sobrevivente do desastre de helicóptero no Douro será determinante para apurar a causa do mesmo.

O especialista avançou ainda com uma teoria para o facto de o piloto ter conseguido sair com vida do helicóptero, ao contrário dos elementos da GNR.



"Existe, em relação aos pilotos, formação no domínio do abandono de aeronaves quando submersas. Não sei se esta formação é ministrada aos militares da GNR", declarou.