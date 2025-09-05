Acidente no elevador da Glória. Autoridades dão primeiras explicações esta sexta-feira

Na quinta-feira, um técnico do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Ferroviários esteve no local a recolher indícios, apoiado pela Polícia Judiciária e pela Autoridade para as Condições do Trabalho.





"O GPIAAF prevê publicar amanhã ao final da tarde uma nota informativa dando conta das constatações iniciais confirmadas. Publicará um relatório preliminar previsivelmente num prazo de 45 dias", adiantava na quinta-feira Nelson Oliveira, do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, em conferência de imprensa.

Este será o primeiro esclarecimento sobre o que terá provocado o acidente. Na quinta-feira, o jornal Observador avançou que o elevador da Glória Na quinta-feira, o jornalavançou que o elevador da Glória tinha sido inspecionado na manhã de quarta-feira , dia da tragédia, de onde resultou a garantia de que o elétrico tinha condições para operar.

Destroços já foram retirados

O local do acidente encontra-se neste momento sem destroços e as duas composições foram retiradas. Hoje, o perímetro de segurança no local é mais reduzido, mas as baias de segurança ainda estão a interditar a circulação na calçada da Glória.







Todos os destroços retirados do local foram levados para a Polícia Judiciária para serem analisados.

Cidadã francesa entre as vítimas



Já esta manhã, o ministro francês dos Negócios Estrangeiros confirmou que Já esta manhã, o ministro francês dos Negócios Estrangeiros confirmou que há uma cidadã francesa entre as vítimas mortais do acidente.









Até agora, entre as nacionalidades dos 16 mortos confirmados, estavam cinco portugueses, dois sul-coreanos e um suíço.



Na quinta-feira, o diretor nacional da Polícia Judiciária afirmou que, muito provavelmente, entre as vítimas mortais, também duas pessoas do Canadá, uma dos Estados Unidos e uma da Ucrânia, sendo que três corpos estavam ainda por identificar.



Não se sabe se esta seria uma das três vítimas não identificadas ou a cidadã francesa que já constava da lista de feridos do descarrilamento. "Temos a confirmação da morte de um dos nossos compatriotas no trágico acidente ocorrido ontem em Lisboa", afirmou Jean-Noël Barrot na rede social X.Não se sabe se esta seria uma das três vítimas não identificadas ou a cidadã francesa que já constava da lista de feridos do descarrilamento.

Entretanto, terminaram os trabalhos para remover o que restava do elevador da Glória.