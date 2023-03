Acidente que matou Sara Carreira. Quatros arguidos vão a julgamento

Ivo Lucas seguia no mesmo carro de Sara Carreira e vê assim agravada a acusação para homcídio negligente na forma grosseira.



Também Paulo Neves, que conduzia abaixo do limite permitido e com álcool no sangue, vai a julgamento pelo mesmo crime.



Já Tiago Pacheco, também envolvido no acidente, será julgado pelo crime de condução perigosa.