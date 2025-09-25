Açores. Ciclone Gabrielle passou a tempestade pós-tropical mas "com força de furacão"

Espera-se forte precipitação, agitação marítima e vento, com as rajadas máximas que podem chegar aos 200 quilómetros por hora.

Perante estas previsões, o Governo declarou situação de alerta e decidiu encerrar todas as escolas e os serviços públicos nos grupos Ocidental e Central. A situação de alerta mantém-se até às 18h00 desta sexta-feira.





A SATA também já anunciou que vai cancelar os voos entre as ilhas dos Açores até às 14h00 de sexta-feira e ativou o plano de contingência.



“Neste momento não estamos a falar de um furacão de categoria 1, mas sim de uma tempestade pós-tropical com força de um furacão”, anunciou o presidente da Proteção Civil dos Açores, Rui Andrade.A tempestade começou a atingir os Açores pelas 22h00 locais (23h00 em Lisboa) e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que o período mais crítico seja durante a madrugada, em particular das 3h00 às 9h00.Cinco ilhas vão ser atingidas pelo olho do furacão na manhã de sexta-feira.Durante a madrugada, o furacão deverá primeiro passar ao largo das Flores e do Corvo, as ilhas do grupo ocidental, com ventos até 150 quilómetros por hora. No grupo oriental, São Miguel e Santa Maria também serão afetadas, embora com menor intensidade.