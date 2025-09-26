Gabrielle chega aos Açores. Os efeitos da depressão pós-tropical

Os Açores estão em em alerta por causa da passagem da depressão pós-tropical Gabrielle, anteriormente classificada como furacão de categoria 1. Atualizamos aqui, ao minuto, a evolução deste fenómeno na Região Autónoma.
António Araújo - Lusa
Foto: Khamkéo - Unsplash
A depressão pós-tropical Gabrielle está a diminuir de intensidade. Apesar disso, os ventos em território açoriano registam velocidades elevadas: a maior rajada registada até agora foi de 154 quilómetros por hora na Ilha do Faial.
O ciclone tropical Gabrielle que atinge os Açores deixou de ser um furacão de categoria 1 e passou a ser uma depressão pós-tropical, “mas com força de um furacão”. Por este motivo, as preocupações mantêm-se e a situação de alerta continua em vigor.
Foto: Nuno Patrício - RTP
O diretor regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Açores explicou, em entrevista ao Telejornal, que "este tipo de tempestades, apesar de serem pouco frequentes no arquipélago, não são casos inéditos".
Foto: Nuno Patrício - RTP
A depressão pós-tropical atingiu os Açores. Sete ilhas foram colocadas em situação de alerta e todos os serviços públicos estão encerrados.
A SATA vai cancelar os voos entre as ilhas dos Açores na sexta-feira até às 14:00, devido à passagem do ciclone tropical Gabrielle que obrigou ao acionamento do plano de contingência na companhia aérea.
Em comunicado, o grupo açoriano de transporte aéreo adiantou hoje que tem em curso um plano de contingência, que inclui a emissão de alertas aos passageiros, a possibilidade de alterações de voos sem penalizações ou custos adicionais e o cancelamento antecipado de algumas ligações.
No caso da SATA Air Açores, que assegura as ligações entre as nove ilhas do arquipélago, está cancelado o voo SP408 de hoje entre Ponta Delgada e a ilha Terceira e "será suspensa toda a operação no dia 26 de setembro até às 14:00, mantendo-se a restante operação", referiu a companhia.
Já em relação à Azores Airlines, que faz as ligações de e para o arquipélago, está também cancelado o voo S4882 de hoje de Ponta Delgada para a Praia, em Cabo Verde.
Na sexta-feira, a companhia prevê manter a sua operação, com exceção dos voos S4151/S4150 Lisboa-Horta-Lisboa, S4182/S4183 Terceira-Porto-Terceira e S4121/S4120 Lisboa-Ponta Delgada-Lisboa.
O voo S4131 entre Lisboa e a Terceira está previsto partir às 13:40, adiantou ainda SATA, alertando que os restantes voos poderão sofrer atrasos, dependendo da evolução das condições meteorológicas nos Açores.
O ciclone tropical Gabrielle deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave), provocando um agravamento do estado do tempo a partir do final do dia de hoje.
No Grupo Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge) preveem-se "precipitação forte, vento com rajadas na ordem dos 200 quilómetros/hora de sul, a rodar para noroeste, e agitação marítima com ondas entre os oito e 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros".
No grupo Ocidental (Flores e Corvo) também haverá precipitação forte e rajadas até 130 quilómetros/hora, com ondulação idêntica à do grupo Central.
Estes dois grupos estão com vários avisos vermelhos do IPMA -- o mais grave numa escala de três -- entre o final do dia de hoje e a manhã de sexta-feira.
Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) são esperadas "precipitação por vezes forte", rajadas entre 100 e 120 quilómetros/hora, e ondas até nove metros de altura significativa.
O Governo Regional já declarou situação de alerta, entre as 18:00 de hoje e as 18:00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades, devido à passagem do ciclone tropical.