Gabrielle chega aos Açores. Os efeitos da depressão pós-tropical
Gabrielle chega aos Açores. Os efeitos da depressão pós-tropical

por Inês Moreira Santos, Carlos Santos Neves - RTP

Os Açores estão em em alerta por causa da passagem da depressão pós-tropical Gabrielle, anteriormente classificada como furacão de categoria 1. Atualizamos aqui, ao minuto, a evolução deste fenómeno na Região Autónoma.

Emissão da RTP3

António Araújo - Lusa

Momento-Chave
por Antena 1

IPMA regista rajada de vento de 154 quilómetros por hora no Faial

Foto: Khamkéo - Unsplash

A depressão pós-tropical Gabrielle está a diminuir de intensidade. Apesar disso, os ventos em território açoriano registam velocidades elevadas: a maior rajada registada até agora foi de 154 quilómetros por hora na Ilha do Faial.

A meteorologista Vanda Costa, da delegação regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, explicou à rádio pública que os efeitos da tempestade acabaram por ser menores do que se esperava, porque a depressão Gabrielle perdeu força.

Contudo, ainda não é tempo para baixar a guarda.
A meteorologista diz que ao longo da manhã desta sexta-feira o tempo deve melhorar.
Momento-Chave
por RTP

Três pessoas retiradas de casa devido a queda de árvore na ilha do Faial

Fonte da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial disse à agência Lusa que a queda de uma árvore colocou em risco uma moradia, obrigando à retirada de três pessoas, que foram levadas para a casa de familiares. A mesma fonte ressalvou tratar-se de uma "medida de segurança", já que a árvore não provocou danos significativos na moradia localizada nos Flamengos, freguesia situada na zona central do Faial, onde foram registadas 22 ocorrências.
por RTP

Agitação marítima no Faial preocupa tripulações

No porto da cidade da Horta, a situação será a mais complexa nos Açores. Muitos barcos estão agora em manobras, porque a ondulação não está a dar garantias de segurança para que os navios continuem atracados no porto. Há tripulações a bordo das embarcações para tentar pôr os barcos em segurança - inclusive os navios da Atlântico line, que fazem as ligações marítimas nas ilhas do triângulo (São Jorge, Faial e Pico).

Momento-Chave
por RTP

Proteção Civil regista 59 ocorrências e realojamento de quatro pessoas

De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), foram registadas desde as 00h00 desta sexta-feira, 59 ocorrências, 22 das quais foram registadas na ilha do Faial, 10 em São Jorge, nove no Pico, nove na Terceira, seis na Graciosa e três em São Miguel. A maioria das ocorrências está associada a queda de árvores, queda de estruturas e danos em coberturas ou tetos.

Ainda segundo a SRPCBA, foi necessário proceder ao realojamento de quatro pessoas (três na ilha do Faial e uma na Graciosa). Até ao momento, não há registo de feridos.

C/Lusa
Momento-Chave
São Miguel e São Jorge
por RTP

A perspetiva das equipas de reportagem da RTP

Pouco depois das 7h00, em São Miguel, o agravamento do vento e da agitação marítima era visível.

Em São Jorge, a RTP testemunhou a queda de uma árvore.
Momento-Chave
Impacto no continente
por RTP

Cinco distritos sob aviso amarelo de agitação marítima no domingo

Os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja vão estar debaixo de aviso amarelo entre as 3h00 e as 15h00 do próximo domingo. Mas o estado do tempo em Portugal continental pode ser afetado logo partir de sábado pela passagem da depressão pós-tropical Gabrielle.Recorde-se que o ciclone tropical Gabrielle, neste momento a atingir os Açores, passou de furacão de categoria 1 a depressão pós-tropical.


"A partir do final de dia 27, no litoral oeste, prevê-se períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser ocasionalmente acompanhados de trovoada, estendendo-se ao restante território, em especial ao centro e sul", lê-se em nota do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Espera-se "um aumento da intensidade do vento nas terras altas e no litoral, assim como da agitação marítima".
Momento-Chave
Meteorologia
por RTP

Situação melhora no grupo ocidental

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera adiantou já esta manhã que, no grupo ocidental do arquipélago dos Açores, o pior já passou.

Ainda assim, os avisos de agitação marítima vão manter-se até ao início da tarde.

A meteorologista Elsa Viera fez também um do ponto de situação nas ilhas do grupo central.
Momento-Chave
Ponto de situação
por RTP

De furacão de categoria 1 a depressão pós-tropical

Ao início da manhã desta sexta-feira, os Açores mantinham-se em alerta por causa da Gabrielle, que passou de furacão de categoria 1 a depressão pós-tropical. Pelas 5h30 locais (6h30 em Lisboa), havia sido registadas seis ocorrências, a maioria relacionada com quedas de árvores - cinco na Ilha do Faial e uma em São Jorge. Isto sem notícia de vítimas.

As equipas de reportagem da RTP nos Açores traçaram um primeiro retrato da situação.

As ilhas dos grupos ocidental e central estão sob aviso vermelho por causa da agitação maritima, chuva forte e vento.  A meio da manhã os avisos vão transitar para amarelo e laranja.Até às 5h30 nos Açores, a rajada mais forte fora de 107 quilómetros por hora, no oceano. As ondas podem chegar aos dez metros.


A SATA cancelou os voos entre as ilhas até às 14h00. A companhia aérea acionou o plano de contigência, que prevê a emissão de alertas aos passageiros e a possibilidade alterações de voos sem penalizações ou custos adicionais.

As deslocações marítimas entre as ilhas encontram-se igualmente suspensas. Precisamente devido à agitação marítima, foi decretado em algumas ilhas o encerramento dos portos e reforçadas a amarrações dos barcos.

As escolas e todos os organismos públicos estão encerrados. Já os serviços considerados urgentes e essenciais, como os hospitais, permanecem em funcionamento.

A Proteção Civil garante que a situação não é tão grave como se esperava. Ainda assim, sublinha que não há mudanças no nível de prontidão das equipas de emergência.
Por sua vez, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera nos Açores fala de uma siuação de risco, mas que não é inédita no arquipélago.
Momento-Chave
por Mariana Ribeiro Soares - RTP

Açores. Gabrielle passou a tempestade pós-tropical mas "com força de furacão"

António Araújo - Lusa

O ciclone tropical Gabrielle que atinge os Açores deixou de ser um furacão de categoria 1 e passou a ser uma depressão pós-tropical, “mas com força de um furacão”. Por este motivo, as preocupações mantêm-se e a situação de alerta continua em vigor.

“Neste momento não estamos a falar de um furacão de categoria 1, mas sim de uma tempestade pós-tropical com força de um furacão”, anunciou o presidente da Proteção Civil dos Açores, Rui Andrade.

A situação “não é tão gravosa quanto inicialmente se esperava”, mas as preocupações mantêm-se. “Vamos continuar com a mesma prontidão e vigilância”, garantiu Rui Andrade.

A tempestade começou a atingir os Açores pelas 22h00 locais (23h00 em Lisboa) e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que o período mais crítico seja durante a madrugada, em particular das 3h00 às 9h00. Espera-se forte precipitação, agitação marítima e vento, com as rajadas máximas que podem chegar aos 200 quilómetros por hora.

Prevê-se que a situação mais difícil seja a do grupo central. Cinco ilhas vão ser atingidas pelo olho do furacão na manhã de sexta-feira. Na ilha do Faial, 46 pessoas foram deslocadas para outras habitações por precaução.

Durante a madrugada, o furacão deverá primeiro passar ao largo das Flores e do Corvo, as ilhas do grupo ocidental, com ventos até 150 quilómetros por hora. No grupo oriental, São Miguel e Santa Maria também serão afetadas, embora com menor intensidade.

Perante estas previsões, o Governo declarou situação de alerta e decidiu encerrar todas as escolas e os serviços públicos nos grupos Ocidental e Central. A situação de alerta mantém-se até às 18h00 desta sexta-feira.

A SATA também já anunciou que vai cancelar os voos entre as ilhas dos Açores até às 14h00 de sexta-feira e ativou o plano de contingência.
Momento-Chave
por RTP

Gabrielle. Diretor do IPMA Açores alerta para os "vários riscos"

Foto: Nuno Patrício - RTP

O diretor regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Açores explicou, em entrevista ao Telejornal, que "este tipo de tempestades, apesar de serem pouco frequentes no arquipélago, não são casos inéditos".

No entanto, "é uma situação gravosa em termos meteorológicos, que tem vários riscos, em especial para as ilhas do grupo central", alertou.
Momento-Chave
por RTP

Gabrielle. Sete ilhas em situação de alerta

Foto: Nuno Patrício - RTP

A depressão pós-tropical atingiu os Açores. Sete ilhas foram colocadas em situação de alerta e todos os serviços públicos estão encerrados.

Prevê-se que a situação mais difícil seja a do grupo central. No grupo oriental, São Miguel e Santa Maria também serão afetadas, embora com menor intensidade.
Momento-Chave
por Lusa

SATA cancela voos entre ilhas e ativa plano de contingência

Foto: Nuno Patrício - RTP

A SATA vai cancelar os voos entre as ilhas dos Açores na sexta-feira até às 14:00, devido à passagem do ciclone tropical Gabrielle que obrigou ao acionamento do plano de contingência na companhia aérea.

Em comunicado, o grupo açoriano de transporte aéreo adiantou hoje que tem em curso um plano de contingência, que inclui a emissão de alertas aos passageiros, a possibilidade de alterações de voos sem penalizações ou custos adicionais e o cancelamento antecipado de algumas ligações.

No caso da SATA Air Açores, que assegura as ligações entre as nove ilhas do arquipélago, está cancelado o voo SP408 de hoje entre Ponta Delgada e a ilha Terceira e "será suspensa toda a operação no dia 26 de setembro até às 14:00, mantendo-se a restante operação", referiu a companhia.

Já em relação à Azores Airlines, que faz as ligações de e para o arquipélago, está também cancelado o voo S4882 de hoje de Ponta Delgada para a Praia, em Cabo Verde.

Na sexta-feira, a companhia prevê manter a sua operação, com exceção dos voos S4151/S4150 Lisboa-Horta-Lisboa, S4182/S4183 Terceira-Porto-Terceira e S4121/S4120 Lisboa-Ponta Delgada-Lisboa.

O voo S4131 entre Lisboa e a Terceira está previsto partir às 13:40, adiantou ainda SATA, alertando que os restantes voos poderão sofrer atrasos, dependendo da evolução das condições meteorológicas nos Açores.

O ciclone tropical Gabrielle deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave), provocando um agravamento do estado do tempo a partir do final do dia de hoje.

No Grupo Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge) preveem-se "precipitação forte, vento com rajadas na ordem dos 200 quilómetros/hora de sul, a rodar para noroeste, e agitação marítima com ondas entre os oito e 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros".

No grupo Ocidental (Flores e Corvo) também haverá precipitação forte e rajadas até 130 quilómetros/hora, com ondulação idêntica à do grupo Central.

Estes dois grupos estão com vários avisos vermelhos do IPMA -- o mais grave numa escala de três -- entre o final do dia de hoje e a manhã de sexta-feira.

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) são esperadas "precipitação por vezes forte", rajadas entre 100 e 120 quilómetros/hora, e ondas até nove metros de altura significativa.

O Governo Regional já declarou situação de alerta, entre as 18:00 de hoje e as 18:00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades, devido à passagem do ciclone tropical.

